Объём онлайн-продаж фермерских хозяйств вырос в 1,5 раза

За первые девять месяцев 2025 года фермерские хозяйства России увеличили объём онлайн-продаж на 73%, а количество заказов ― на 20%. Такой рост выявили аналитики платформы inSales, результаты исследования презентовали на конференции «Прикладные цифровые решения в АПК — 2025».

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, лидер отрасли «АПК»:

«Цифровизация агробизнеса открывает новые возможности для роста. Мы видим, как фермеры активно осваивают онлайн-каналы, чтобы дотянуться до каждого потенциального клиента. Это делает рынок более прозрачным, эффективным и удобным для конечных потребителей. Для Сбера как финансового партнёра поддержка высокотехнологичных проектов в АПК — одно из ключевых направлений. Мы помогаем предпринимателям провести цифровую трансформацию, что укрепляет всю экосистему отечественного агропрома».

На платформе inSales работают интернет-магазины многих частных фермерских хозяйств, крупных мясокомбинатов и продавцов сельскохозяйственной техники. Они представлены в разных регионах России, включая Калужскую и Курскую области, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В среднем в ассортименте предпринимателей порядка 600 товарных позиций. Средний чек одного заказа — 6 тыс. рублей.

Галина Пазик, владелица сыроварни «Ферма семьи Пазик»:

«У нас небольшое фермерское хозяйство в Суетском районе Алтайского края, свою продукцию продаём без посредников. Сайт на платформе inSales упрощает работу с клиентами: благодаря удобному интерфейсу покупатели в несколько кликов изучают ассортимент магазина и быстро делают заказ. Сайт работает и как инструмент продвижения: постоянные покупатели рекомендуют нас друзьям и делятся ссылкой на магазин — так мы получаем новые заказы».

Анна Морозова, основатель «Ферма Никола-Ленивец»:

«Наша ферма находится в Калужской области рядом с арт-парком "Никола-Ленивец". Здесь мы производим сезонные овощи и зелень, молоко, мясо, сыр, домашнюю птицу, мёд. Продукты питания возим в Москву и Калугу с доставкой до двери, заказы принимаем через интернет-магазин. inSales для нашей фермы стал удобным инструментом для создания и обновления интернет-магазина, а также управления ассортиментом и доставками».

Исследование основано на данных 35 компаний, которые работали на платформе в 2024 и 2025 годах. E-commerсe платформа inSales помогает предпринимателям создавать сайты, автоматизировать и управлять продажами на маркетплейсах и в других каналах. CMS от inSales предлагает интеграции с более чем 200 сервисами и встроенный ИИ для работы с контентом. Платформа обеспечивает техническую поддержку без необходимости содержать ИТ-отдел.

В онлайн-конференции «Прикладные цифровые решения в АПК — 2025» приняли участие собственники бизнеса, руководители подразделений по цифровой трансформации АПК и ИТ-подразделений. В фокусе внимания — применение искусственного интеллекта в агропроме. Сбер выступил организатором мероприятия.