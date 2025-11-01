Упадёт ли доллар до 50 рублей?

В Банке России рассказали, при каких условиях курс доллара может опуститься до 50 рублей. Как заявил представитель ЦБ РФ, для падения доллара до такого уровня необходимо, чтобы ФРС США утратила контроль над инфляцией. Устойчивый долгосрочный рост инфляции в США при одновременном сокращении инфляции в России может стать важным условием для ослабления доллара по отношению к рублю.

– Мы в целом согласны в этом с регулятором, однако, на наш взгляд, на обменный курс рубля влияет гораздо больше факторов. Например, летом 2022 года, когда пара USD/RUB уходила ниже 60, важными условиями для его падения стали возвращение к обязательной продаже экспортерами валютной выручки, другие валютные ограничения, введенные Банком России, а также обвал спроса на импорт на фоне весеннего скачка инфляции, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В настоящее время спрос на валюту в стране невысок, поскольку многие торговые партнеры принимают платежи в денежных единицах дружественных стран. Так что для падения доллара до 50 руб. может быть гораздо больше причин, чем ускорение инфляции в США при одновременном ее замедлении в России.

– В конечном счете ЦБ РФ и Минфин в состоянии принять меры для снижения курса доллара до 50 руб. и даже, возможно, для его фиксации на этом уровне. Все зависит от того, готовы ли Центробанк и правительство РФ к резкому укреплению нацвалюты (похоже, что нет, ведь бюджету дешевый рубль выгоден, в отличие от дорогого). Наш ориентир для курса доллара к рублю на первую декаду ноября: 79–82, – резюмирует Наталья Мильчакова.