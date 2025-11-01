РУСАЛ запускает 15-й сезон Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего»

Ребята из Шелехова, Иркутска и Иркутской области смогут получить дополнительные баллы в ИРНИТУ и ИГУ.

Регистрация на конкурс открывается 1 ноября 2025 года, а задания комплексного испытания будут по традиции представлять четыре естественно-научные дисциплины: математику, физику, химию и информатику.

В этом году принять участие в олимпиаде могут школьники 8-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей, техникумов и училищ. Для этого нужно зарегистрироваться на странице конкурса на портале Универ и подать заявку на странице проекта. После получения подтверждения от организаторов участникам предстоит пройти отборочный этап, который продлится до 13 января 2026 года. Финал олимпиады состоится 13 марта 2026 года.

Ребята, прошедшие отборочный этап, получат сертификаты участников, а победители – дополнительные баллы для поступления в вуз, а также ценные призы и подарки от РУСАЛа.

Также в этом сезоне партнерами проекта стали абаканский ХТИ СФУ, братский БрГУ, волгоградский ВолгГТУ, екатеринбургский УГГУ, красноярские СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева, новокузнецкий СибГИУ и ухтинский УГТУ. Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение на направления бакалавриата и специалитета.

«Олимпиада "13 элемент" – это не просто возможность проверить себя и свои знания на гораздо более высоком, чем школьный, уровне. Это, по сути, первый шаг к карьере в металлургии, горном деле или инженерии, возможность проявить себя в самых востребованных в науке и промышленности темах. За 15 лет уже почти 50 тысяч участников попробовали свои силы в этом интеллектуальном конкурсе, а число вузов-партнеров выросло до 10. Олимпиада стала одной из важных инициатив, которые помогают развивать таланты и формировать новое поколение профессионалов, готовых внести вклад в развитие нашей отрасли и в будущее всей страны», – сказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проводится с 2011 года и входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. За все время ее участниками стали более 45 000 юношей и девушек со всей России и из соседних государств.

В 2025 году пять школьников из Шелехова стали призерами конкурса и получили ценные призы от РУСАЛа.