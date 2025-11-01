Власти Иркутской области найдут авиакомпанию на замену «Ангаре»

С 5 ноября авиакомпания «Ангара» из Иркутска лишится сертификата: соответствующее решение приняла Росавиация, в связи с чем организация не сможет заниматься коммерческими перевозками. Местные власти найдут компанию ей на замену.

Сейчас «Ангара» выполняет только вертолетные рейсы по ряду маршрутов в Киренском и Нижнеудинском районах. Все они не имеют расписания и организуются по набору пассажиров на рейс.

«До 5 ноября "Ангара" завезет всех пассажиров, которые уже записались на полет. Затем правительство Иркутской области будет заказывать рейсы у других авиакомпаний. В это время мы проведем конкурсные процедуры и установим компанию, которая будет работать на этих маршрутах», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

На нескольких маршрутах уже произошла замена: из Иркутска в Ербогачен, Киренск, Бодайбо и обратно вместо «Ангары» стала летать «ИрАэро».

Стоит отметить, что аннулирование сертификата не затрагивает перевозки пассажиров санитарным транспортом и авиационные работы по охране лесов от пожаров: они продолжатся до конца года в соответствии с контрактом.

Всесторонняя проверка авиакомпания «Ангара» началась после трагедии с Ан-24: самолет перевозчика разбился в Амурской области, никто не выжил. Специалисты обнаружили нарушения в работе организации, в связи с чем ее деятельность начали ограничивать. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после крушения.