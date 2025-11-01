Новый сквер создадут на месте заброшенного здания в центре Иркутска

В Иркутске на улице Карла Маркса, 4 начали сносить аварийное здание, которое не эксплуатировалось более 10 лет. На его месте появится новый сквер.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Работы по созданию пространства организуют летом 2026 года. «Это позволит уже в следующем году создать комфортное общественное пространство для отдыха жителей и гостей города. Новый сквер станет еще одной зеленой зоной в центре Иркутска, способствующей улучшению экологической обстановки и качества городской среды», – пояснили в мэрии.

Там также добавили, что все работы выполняются застройщиком на безвозмездной основе. Компания проведет демонтаж здания и благоустройство территории за свой счет.