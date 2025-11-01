ИркАЗ рассказал о себе на «Карьерном марафоне» в ИРНИТУ

В конце октября в Иркутском национальном исследовательском техническом университете прошло одно из важных событий этой осени – ярмарка вакансий. На площадке присутствовали более 60 компаний – партнеров ИРНИТУ. Это Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ и другие крупнейшие работодатели региона и страны.

Юлия Скалкина, и.о. директора по персоналу ИркАЗа:

- Для завода очень важно рассказать будущим специалистам о реальных проектах, социальных программах и перспективах трудоустройства в РУСАЛе. «Карьерный марафон» - это возможность узнать о нас больше, чем они представляют. Мы приглашаем молодых специалистов сделать уверенный шаг навстречу успешной профессиональной реализации и благополучному будущему своей семьи и нашего города, в котором мы живем и работаем вместе!

На стендовой сессии студенты познакомились с работодателями, побывали на мастер-классах от успешных профессионалов, задавали вопросы о трудоустройстве и карьерных возможностях.

Иркутский алюминиевый завод реализует программы, направленные на привлечение молодых специалистов. Это «Новое поколение» РУСАЛа, действующая программа с 2017 года, а еще многочисленные социальные, волонтерские и экологические проекты. ИркАЗ проводит экскурсии, благодаря которым, студенты напрямую знакомятся с производственными процессами, условиями труда и перспективами карьерного роста.

Также сотрудники в возрасте до 35 лет могут проявить себя в Молодежном совете – стать руководителями направлений и реализовать свой потенциал. Главная цель – это поддержка инициатив молодых сотрудников, развитие лидерских качеств и управленческих навыков.