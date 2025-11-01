В Киренском районе провели 600 инклюзивных занятий в рамках грантового конкурса ИНК

В Киренском районе реализовали инклюзивный проект «ЛогоБум», направленный на развитие и поддержку детей с особенностями речи. Это стало возможным благодаря грантовому конкурсу Иркутской нефтяной компании (ИНК) «Энергия родной земли».

Всего проект с февраля по октябрь 2025 г. охватил более 90 человек, включая детей, родителей и волонтеров. За время реализации было проведено более 600 мероприятий: занятий, мастер-классов и выездов. Инициатором выступило Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Киренскому и Катангскому району.

В рамках проекта прошли индивидуальные и групповые логопедические занятия, музыкальные уроки и творческие практики по рисованию на песке. Для детей, нуждающихся в особом подходе, были организованы выездные занятия на дому.

Также было закуплено и установлено современное оборудование: логопедический стол, интерактивная сенсорная панель «Волшебный экран» с развивающими программами, набор логопедических игр «Лого ассорти», генератор заданий «ЛогоБлиц» и другое специализированное оснащение, необходимое для эффективной работы.

Особое внимание уделялось совместной деятельности детей и родителей: состоялись сказкотерапевтические встречи с инсценировкой сказок, дискуссионные круглые столы и интерактивные игровые гостиные.

Грантовый конкурс ИНК стартовал в 2019 году. Инициативы в различных направлениях реализуются также в Нижнеилимском, Киренском, Катангском районах Иркутской области и Мирнинском и Ленских районах Республике Саха (Якутия). Конкурс «Энергия родной земли» направлен на социальную поддержку населения и реализацию идей, способствующих улучшению объектов и облика территорий присутствия ИНК, повышению качества жизни.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей и переработчиков углеводородного сырья в Восточной Сибири. Основанная в 2000 году, компания специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). ИНК признана одним из лучших работодателей в сфере энергетики и входит в топ-50 лучших работодателей России по версии hh.