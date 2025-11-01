ИнгоКарта вошла в топ лучших дебетовых карт для автомобилистов

ИнгоКарта от Инго Банка вошла в топ-3 рейтинга «Лучшие дебетовые карты для автомобилистов» по версии финансового маркетплейса Выберу.ру в сентябре 2025 года.

При составлении рейтинга учитывались основные параметры: размер кешбэка в категориях «АЗС» и «Автоуслуги», начисление процентов на остаток средств на карте, правила обмена бонусов на рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты, смс-информирование. Дополнительно учитывались надёжность и значимость банка на финансовом рынке.

Программа лояльности Инго Бонус предоставляет клиентам возможность самостоятельно выбирать категории с повышенным кешбэком. С подпиской клиенты Инго Банка могут выбрать 4 категории кешбэка каждый месяц (без подписки — до 3). Наиболее популярные категории покупок «Супермаркеты» и «На всё» доступны для выбора на постоянной основе. В случае выбора категории «АЗС» кешбэк за оплаты на автозаправочных станциях составляет 10% с подпиской Инго и 5% без неё, что выгодно для владельцев автомобилей.

В ноябре автолюбителям доступна для выбора категория «Автоуслуги» с кешбэком 10% с подпиской (5% без неё), которая включает сервисы шиномонтажа, малярные мастерские, эвакуаторы и другие работы, связанные с эксплуатацией автомобиля. Приятным дополнением будет возможность получить кешбэк до 5% за страховые полисы ОСАГО и Каско.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

Инго Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает широкий набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Региональная сеть насчитывает более 20 отделений и охватывает основные промышленные центры России. Инго Банк имеет кредитные рейтинги A-(RU) от рейтингового агентства АКРА, «А-|ru|» от НРА и ruA- от «Эксперт РА». Юридическое название - АО Банк Инго.