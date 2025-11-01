65% жителей Иркутска хотят компенсацию за неиспользуемый отпуск

Большинство жителей Иркутска поддерживают идею ежегодных компенсаций за неиспользованный отпуск. Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведённому среди экономически активных граждан города, почти две трети опрошенных высказались положительно относительно выплаты компенсации за неотгулянные дни отдыха.

Предложение было инициировано депутатами партии «Новые люди», которые направили обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Среди сторонников идеи многие считают, что каждый работник вправе самостоятельно выбирать, отдохнуть или получить компенсацию: «Каждый сам решает, как распорядиться своим временем и финансами». Некоторые отметили благоприятные условия для инвестирования полученных денег («Высокий процент по депозитам позволяет выгодно вложить средства»).

Однако у идеи есть и критики. Четырнадцать процентов респондентов заявили, что работодатели могут начать манипулировать системой, вынуждая сотрудников отказываться от заслуженного отдыха в пользу выплат. Другие указали на важность полноценного восстановления сил и необходимость перерывов в работе: «Работа без отдыха недопустима, особенно если речь идёт о профессиях с высоким уровнем риска для жизни и здоровья». Отдельные респонденты выразили опасения, что сотрудники с серой заработной платой получат лишь символическое вознаграждение.

Женщины оказались менее склонны поддерживать нововведение: каждая вторая женщина оказалась недовольна идеей, тогда как мужчины поддержали её гораздо активнее. Больше всего идея привлекла молодых людей младше 35 лет, тогда как представители старшего поколения были настроены критичнее. Финансовое положение также оказывало влияние на отношение: большинство участников опроса с доходом ниже 50 тыс. руб. выступали против предложений чаще остальных групп.

Особенно активно поддержку выражали работники, которым предстояло оставить неиспользованными дни отпуска: среди них инициатора поддержали три четверти опрошенных. Напротив, среди тех, кто использовал весь положенный отпуск, доля одобрения составила около двух третей.

Опрос проводился с 24 по 30 октября 2025 года.