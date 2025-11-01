Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Более 400 человек со всего мира приехали на Прибайкальский юридический форум в Иркутск
Все материалы сюжета

Резкое снижение температуры ниже –20 градусов ожидается в Иркутской области

Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие несколько дней на территории Иркутской области. Температура воздуха опустится ниже 20 градусов.

По данным Иркутского гидрометцентра, северные районы попадут под действие циклона уже 2 ноября. В связи с этим в большинстве районов вероятны дождь и снег. Местами по области возможны порывы сильного северо-западного ветра до 15-20 м/с. На дорогах – гололедица, снежный накат.

С 4 ноября прогнозируется снижение температуры по всему Приангарью: на крайнем севере ночные температуры опустятся до –24 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес