Резкое снижение температуры ниже –20 градусов ожидается в Иркутской области

Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие несколько дней на территории Иркутской области. Температура воздуха опустится ниже 20 градусов.

По данным Иркутского гидрометцентра, северные районы попадут под действие циклона уже 2 ноября. В связи с этим в большинстве районов вероятны дождь и снег. Местами по области возможны порывы сильного северо-западного ветра до 15-20 м/с. На дорогах – гололедица, снежный накат.

С 4 ноября прогнозируется снижение температуры по всему Приангарью: на крайнем севере ночные температуры опустятся до –24 градусов.