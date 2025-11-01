Самозапрет на кредиты набирает популярность среди россиян

Согласно данным Объединённого кредитного бюро, число желающих установить себе ограничения на оформление кредитов увеличивается третий месяц подряд. За октябрь текущего года российские граждане подали 1,29 миллиона заявлений на установление самозапрета на кредитование, тогда как в сентябре количество заявлений составило 1,02 миллиона, а в августе — 911 тысяч.

Начиная с запуска проекта восемь месяцев назад, общее количество поступивших заявлений достигло отметки в 17,01 миллиона. Из них примерно 1,2 миллиона заявлений направлено на отмену ранее установленного самозапрета, что составляет около 7% от всех введённых ограничений.

По состоянию на начало ноября 2025 года ограничение на получение новых займов установили порядка 15 миллионов россиян. Только за октябрь число граждан, присоединившихся к этому проекту, увеличилось ещё на 1,15 миллиона человек, увеличившись значительно быстрее, чем месяцем ранее.

При этом абсолютное большинство заявителей выбирает полную форму самозапрета: 15,49 миллиона запросов поступило именно на этот вид ограничения (около 91% от общего числа заявок). Запрещение выдачи онлайн-кредитов банками и микрофинансовыми организациями получили чуть меньше интереса — всего 728,4 тысячи заявок (примерно 4,3%), полный запрет кредитования в МФО выбрали 260,1 тысячу пользователей (1,5%), запрет на микрозаймы и онлайн-выдачи банковским клиентам — 235,1 тысяча заявок (1,4%).

Наиболее активными пользователями являются граждане среднего возраста: жители возрастной группы 35–45 лет составляют наибольшую группу заявителей — 21,8% от общего числа отказников. Немногим отстают категории 45–55 лет (20,0%) и 55–65 лет (18,8%). Доля пожилых россиян старше 65 лет достигла 17,0%, тогда как молодые люди в возрасте 25–35 лет сформировали меньшую категорию (13,1%). Граждан моложе 25 лет, воспользовавшихся сервисом, всего 9,3%.

Лидерами по числу направленных заявок стали жители Москвы, направившие суммарно 1,58 миллиона запросов.

В Иркутской области установлено 283 тысячи самозапретов.