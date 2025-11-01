Ветераны СВО открывают собственный бизнес в Бурятии

В Улан-Удэ ветераны специальной военной операции и члены их семей, которые хотят стать предпринимателями, начали проходить федеральную программу «СВОй бизнес».





Организаторами проекта выступают «Единая Россия, «Опора России» и Корпорация МСП при поддержке правительства Республики и Сбера.

19 участников — ветеранов специальной военной операции (СВО) и члены их семей, на протяжении пяти дней проходили интенсив по основам предпринимательства на площадке центра «Мой бизнес». Они учились составлять бизнес-планы и стратегии развития собственных проектов.

Слушатели получили подробную информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники посетили региональную промышленную площадку по производству вентиляционного оборудования, мебели и средств личной гигиены.

На учебной площадке эксперты Сбера. подробно рассказали участникам о решениях для начинающих предпринимателей, в числе которых сервисы в подписке СберБизнесПрайм, разработка сайта-визитки, а также отраслевые предложения, например, комплексная поддержка продаж, аналитика бизнес-процессов, помощь в работе с тендерами и другие решения.

Елена Павлова, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка:

«Создать собственное дело непросто, нужны хорошая база знаний, подготовка и самое главное — желание. Некоторые участники специальной военной операции, возвращаясь с зоны боевых действий, решают в корне изменить сферу деятельности. Они организовывают фермерские хозяйства, открывают кафе и магазины, создают медицинские центры, используя опыт, полученный на СВО. Сбер поддерживая такие проекты, создает условия для успешного старта и помогает начинающим предпринимателям уверенно развиваться в выбранной отрасли».

Денис Гармаев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии:

«Такие мероприятия позволяют определить перспективы роста и минимизировать риски будущих бизнес-проектов. Уверен, что теперь участники программы смогут самостоятельно реализовать свои идеи и проекты. А Минпромторг Бурятии и центр “Мой бизнес” будут оказывать содействие мерами государственной поддержки, которые есть у нас в республике для ветеранов СВО и членов их семей».

Артем Жамсуев, начинающий предпринимателей, сын участника СВО:

«Я выбрал профессию повара-кондитера. Для меня важно готовить качественную и полезную пищу, которая является основой здоровья и хорошего самочувствия. Мой проект направлен как раз на это. С помощью программы “СВОй бизнес” мне удалось прокачать важные навыки: коммуникационные способности, умение работать в коллективе, публичные выступления и критическое мышление».

Хэшэкто, начинающий предприниматель, ветеран боевых действий:

«С детства занимался творчеством. До СВО работал художником в сувенирной лавке — оформлял изделия пейзажами и бурятскими орнаментами. После ранения на СВО вернулся домой и не знал, чем заняться. Мама посоветовала рассмотреть бьюти-индустрию. Я начал обучаться на мастера маникюра. Здесь мне помог предыдущий опыт творческой и кропотливой работы с кисточками и красками. Поэтому и пришла идея открыть маникюрный салон. Программа “СВОй бизнес” - хорошая возможность воплотить свою идею в реальность, набраться опыта и советов в части предпринимательства».