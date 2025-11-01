Новости

Утверждены новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили

Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили, согласно опубликованному постановлению. Новые правила вступят в силу с 1 декабря 2025 года.

Основные изменения касаются механизма формирования базовой ставки сбора. Теперь расчет будет учитывать не только объем двигателя автомобиля, но и дополнительную характеристику — мощность мотора. От мощности двигателя будет зависеть коэффициент, влияющий на итоговую сумму сбора, причем зависимость будет носить прогрессивный характер: чем мощнее двигатель, тем выше коэффициент.

Вместе с тем власти сохраняют льготные коэффициенты для автомобилей с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, импортируемых физическими лицами для личного пользования.

Ранее Минпромторг предложил перенести срок начала действия нового порядка расчетов утилизированного сбора с 1 ноября на 1 декабря. Причиной переноса стало желание защитить интересы граждан, столкнувшихся с возможными задержками доставки транспортных средств.

Первый заместитель председателя российского правительства Денис Мантуров подчеркивал, что цель введения утилизационного сбора заключается не в ограничении автомобильного рынка, а в ликвидации нелегальных схем поставок автомобилей. Вместе с тем он отмечал, что правительство осознаёт риски снижения темпов развития отечественных производителей из-за ослабления конкурентоспособности на рынке.


