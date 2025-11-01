Новости

Глава Минпромторга опроверг риск банкротств российских металлургов

Антон Алиханов, глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, официально подтвердил отсутствие рисков банкротства крупных металлургических компаний, действующих в России. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Мы не наблюдаем признаков возможного банкротства металлургических предприятий в настоящее время», — подчеркнул Алиханов.

Министр уточнил, что Минпромторгом совместно с Банком России, Министерством финансов и Федеральной налоговой службой была проведена масштабная работа по поддержке наиболее уязвимых организаций отрасли, имеющих значительные долговые обязательства. Результатом этой работы стало успешное реструктурирование задолженностей и разработка мер, обеспечивающих сохранение занятости персонала и объемов производства.

Помимо этого, Алиханов отметил, что ведомством рассматриваются меры по совершенствованию системы налогообложения в металлургической сфере. Так, вместе с Минфином изучается возможность коррекции правил начисления акциза на жидкую сталь, позволяющая расширить применение горячих брикетов железа при производстве электросталей, а не только традиционного лома чёрных металлов. Предлагается также освободить от акциза проекты стоимостью от 50 миллиардов рублей, направленные на модернизацию производств.

Стоит отметить, что ранее правительством России уже принималось решение отложить уплату акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду до конца 2025 года.


