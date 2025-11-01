Россияне должны оплатить имущественные налоги и НДФЛ по вкладам до 1 декабря

До 1 декабря 2025 года гражданам России необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 год, включая земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог.

Также до указанной даты необходимо перечислить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли, полученной от банковских вкладов, если проценты, полученные в 2024 году, превышают установленный порог в размере 210 тысяч рублей.

Информационные уведомления о суммах налогов направляются Федеральной налоговой службой (ФНС) двумя способами: почтой заказным письмом или электронным сообщением через портал государственных услуг «Госуслуги». Если общий объём исчисленного налога для гражданина составляет менее 300 рублей, уведомление отправляться не будет.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба начнет автоматически списывать налоговые долги с банковских счетов россиян без обращения в суд начиная с 1 ноября 2025 года.

По словам исполнительного директора юридической группы АИД Екатерины Романовой, новый порядок предусматривает автоматизированное взыскание задолженностей по имущественным, транспортным и другим видам налогов, указанных в уведомлении налоговой службы. Налогоплательщик предварительно получит уведомление о долге через портал «Госуслуги». Ранее процедура предусматривала обращение налоговой инспекции в судебные органы, ожидание судебного решения и направление документов судебным приставам. Теперь процесс значительно упрощается: инспекция вынесет решение о взыскании, разместив его в специальном реестре, а спустя неделю отправит распоряжение банку.