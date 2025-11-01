Россияне должны оплатить имущественные налоги и НДФЛ по вкладам до 1 декабря

До 1 декабря 2025 года гражданам России необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 год, включая земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог.
Также до указанной даты необходимо перечислить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли, полученной от банковских вкладов, если проценты, полученные в 2024 году, превышают установленный порог в размере 210 тысяч рублей.
Информационные уведомления о суммах налогов направляются Федеральной налоговой службой (ФНС) двумя способами: почтой заказным письмом или электронным сообщением через портал государственных услуг «Госуслуги». Если общий объём исчисленного налога для гражданина составляет менее 300 рублей, уведомление отправляться не будет.
Читайте также:
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба начнет автоматически списывать налоговые долги с банковских счетов россиян без обращения в суд начиная с 1 ноября 2025 года.
По словам исполнительного директора юридической группы АИД Екатерины Романовой, новый порядок предусматривает автоматизированное взыскание задолженностей по имущественным, транспортным и другим видам налогов, указанных в уведомлении налоговой службы. Налогоплательщик предварительно получит уведомление о долге через портал «Госуслуги». Ранее процедура предусматривала обращение налоговой инспекции в судебные органы, ожидание судебного решения и направление документов судебным приставам. Теперь процесс значительно упрощается: инспекция вынесет решение о взыскании, разместив его в специальном реестре, а спустя неделю отправит распоряжение банку.