Усиление контроля на границе с Казахстаном: борьба с теневым импортом

Борьба с транспортными заторами на российско-казахстанской границе представляет собой комплексную стратегию правительства России, направленную на усиление контроля за соблюдением налогового режима и предотвращение уклонения от уплаты пошлин при импорте товаров, выяснили журналисты издания «Коммерсантъ». Данная мера призвана повысить поступления в бюджет и создать равные условия конкуренции между отечественными производителями и иностранными поставщиками.

Как выяснил “Ъ”, массовые проверки тысяч фур с импортом на границе РФ и Казахстана лишь часть плана правительства по борьбе с недостоверным декларированием и за повышение сборов «ввозного» НДС с импорта. Белый дом разворачивает формирование системы полной прослеживаемости товаров начиная с декларирования до прибытия в точку сбыта.

Основная проблема, на решение которой направлены продвигаемые Белым домом инициативы, заключается в занижении таможенных платежей поставщиками за счет недостоверного декларирования.

По этой причине осенью таможенные органы усилили проверки на границе, что и спровоцировало заторы. Сейчас, по данным ФТС, проблем с продвижением через пункты пропуска уже нет — выборочные проверки осуществляются мобильными группами таможенников уже на территории РФ. Отметим, однако, что ужесточение контроля импорта повсеместное и оно затронуло и физлиц — в частности, собственников автомобилей зарубежной сборки, которые получают от ФТС требования о доплате утильсбора (разница между льготной и общей ставками).

Поясним, изданный 24 октября указ президента разрешил до 10 декабря 2025 года ввозить в РФ с территории Казахстана и Киргизии товары без документов, подтверждающих статус продукции ЕАЭС. Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с обсуждением темы в Евразийской экономической комиссии, весь проблемный товаропоток в РФ из названных стран подразделяется на три категории: первая — это продукция, прошедшая процедуру выпуска на рынок ЕАЭС, но не получившая обязательной маркировки (требования к которой РФ ужесточила) из-за нехватки мощностей в странах союза. Вторая — товары, прошедшие процедуру выпуска на рынок ЕАЭС, но с предполагаемым занижением стоимости. Третья — контрабанда.

Указ позволяет «отсортировать» все три категории уже в РФ, применив к ним соответствующие меры для устранения нарушений.

В первом случае товары отправляются на российские склады временного хранения (СВХ) и выпускаются в обращение после обязательной маркировки, за что отвечает Минпромторг. Во втором и третьем — отправляются на прохождение таможенного постконтроля по действующим правилам с доначислением платежей в российский бюджет (ФТС несет ответственность за таможенные поступления, ФНС — за «ввозной» НДС). Поясним: согласно протоколу №18 к Союзному договору ЕАЭС, НДС на ввозимые товары платится в бюджет страны, для рынка которой они предназначены. Однако свобода движения товаров в ЕАЭС позволяет выпускать их на рынок союза в любой стране, и перевозчики зачастую пользуются возможностью оптимизации платежей — с этой практикой также будут бороться.

«Указ действительно направлен на выравнивание налоговой нагрузки внутри ЕАЭС. Часто бывает, что товары из Казахстана или Киргизии идут в Россию с формальной маркировкой, оформленной у себя, и НДС фактически оседает там»,— подтверждает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Срок до 10 декабря, по его словам, нужен, чтобы и бизнес, и налоговые органы успели адаптироваться: расширить мощности для маркировки, отладить электронный документооборот и контроль происхождения товаров.

Впрочем, взгляды экспертов на этот счет расходятся. Так, президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская, в свою очередь, выделяет только две категории «проблемных» товаров: официальные поставки и карго-поставки, оформленные по упрощенной схеме. Последние, отмечает она, можно считать контрабандой «в широком смысле слова». «При карго-поставке не может быть ни нормального внешнеторгового контракта, ни официальных платежных документов, ни сертификатов, деклараций соответствия и всего массива документов, необходимых для таможенного оформления»,— объясняет госпожа Шленская. По ее словам, такая схема изначально подразумевает уход от налогов. Те же, кто работает «вбелую», уже маркируют товары на промежуточных складах в Китае, так что нехватка мощностей для маркировки, считает эксперт, «это детский лепет».

Что касается перенаправления уплаты ввозного НДС, то говорить о дополнительных больших суммах, отмечает Юлия Шленская, не приходится. «Немалая доля поставщиков после перекрытия каналов через Казахстан и Киргизию попросту уйдут с рынка, а не встанут на "белые рельсы". Другие, возможно, найдут более хитрые и изощренные способы продолжать игры с контролирующими органами и уходить от налогов»,— предполагает эксперт. Переход же остальных на прозрачные схемы импорта напрямую отразится на стоимости товаров на маркетплейсах, считает она.

Концептуально обложение импорта всеми законными платежами, по замыслу правительства, должно не только способствовать наполнению бюджета, но и выровнять конкуренцию между импортерами и внутренними производителями, которые с льготным и незаконным импортом конкурировать не могут.

При этом давление на импорт, которое все эти меры окажут, может как обеспечить запуск внутренних производств, так и (в отсутствие заметного роста «гражданской» части экономики) привести к дефициту предложения и вызвать новый всплеск роста цен, дав Банку России дополнительные основания для продления жесткой денежно-кредитной политики. Впрочем, свежий опыт быстрой либерализации ввоза у правительства есть.

