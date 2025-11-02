Большинство иркутских зумеров хотят быть в подчинении у публичных руководителей

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и коммуникационного агентства FAVES Communications провели исследование и выяснили, что 55% соискателей 18-24 лет признались при поиске работы обращают внимание на личный бренд, известность и публичность руководителей.

«Публичность руководящего состава компании-работодателя оказалась наиболее важной именно для поколения зумеров, представители других возрастов заметно реже считают этот фактор значимым. Так, среди людей от 55 лет и старше личный бренд топ-менеджера учитывают лишь 37%», – говорится в результатах исследования.

В целом по Иркутской области на личность и бренд руководителя обращают внимание и считают его важным 48% местных работников, еще 18% не особенно обращают на это внимание, оставшиеся 33% затруднились ответить.

Как правило, компании, во главе которых стоит известный лидер, вызывают у соискателей больше доверия. Наибольшим образом личный бренд интересует представителей сфер безопасности, высшего и среднего менеджмента, продаж. Тех, кому этот параметр не важен, больше всего в областях транспорта, логистики, строительства и недвижимости, закупок.