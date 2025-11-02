Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 ноября: 10 432,0898 руб/1 г золота и 127,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 432,0898 руб.
- 1 грамм серебра - 127,3200 руб.
- 1 грамм платины - 4 132,2700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 809,8000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6203 р. (0,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8900 р. (1,51%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6099 р. (0,74%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 92,1101 р. (2,48%).