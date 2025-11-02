Новости

Обломки дрона подожгли танкер в порту Туапсе

Нефтеналивной танкер загорелся в порту Туапсе после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, передаёт РБК.

По данным штаба, фрагменты беспилотника упали прямо на палубу судна, вызвав возгорание. Экипаж был оперативно эвакуирован, пострадавших среди членов команды нет.

Помимо танкера, повреждена инфраструктура морского терминала: разрушена надпалубная конструкция. В здании железнодорожного вокзала разбиты окна. Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Подобная ситуация ранее уже происходила осенью текущего года, когда обломки беспилотников обрушились на территории нефтеперерабатывающего завода, тогда пострадало двое сотрудников предприятия.


