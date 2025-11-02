Новый расчет утильсбора увеличит стоимость иномарок на 5–15% – аналитики

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Вступление перенесено на 1 декабря и не коснется тех, кто уже заказал или оплатил машину мощностью более 160 л.с. и ждет поставку. Базовая ставка теперь зависит от типа и объема двигателя, а коэффициент от мощности рассчитывается по прогрессивной шкале.

– Впервые утильсбор в России ввели с 1 сентября 2012 года с базовой ставкой 20 тыс. руб. для легковых авто. Итоговую сумму определяли коэффициенты по объему двигателя и году выпуска машины. Ставки и коэффициенты неоднократно повышали и индексировали. Последний крупный цикл производился с 1 октября 2024 года, тогда его индексация составила 70–85% и далее проводится и будет проводиться ежегодное повышение на 10–20% вплоть до 2030-го. Для машин мощностью до 160 л.с. (лошадиных сил), которые ввозятся частными лицами для личного пользования, льготные платежи сохраняются на уровне 3400 руб. за новую и 5200 руб. в «возрасте» от трех лет, то есть переплаты почти нет. Для автомобилей мощностью выше указанной счет идет на сотни тысяч и миллионы, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global..

Для примера, для Geely Monjaro с объемом двигателя 2 литров и мощностью в 238 л.с. утильсбор вырастает до 842 тыс. руб., то есть разница против прежних 3400 руб. составит около 838 тыс. руб. За BMW X3 объемом двигателя 2,0 л и мощностью 252 л.с. придется уплатить утильсбор в районе 952 тыс. руб. Toyota RAV4 с объемом в 2,5 литра и мощностью 205 л.с. потребует взноса по утильсбору в районе 1,97 млн руб. За BMW X5 с трехлитровым двигателем придется доплатить 2,76 млн руб., а гибрид Lixiang L6 с полуторалитровым двигателем и мощностью 408 л.с. потребует дополнительной оплаты нового налога в размере 1,8 млн руб. Toyota Camry на 2,5 литра с новым утильсбором будет стоить 6,5 млн руб., что почти в 2,5 раза больше, чем во всем остальном мире. Эти суммы иллюстрируют порядок величин при переходе мощных машин на коммерческие тарифы и прогрессивный коэффициент.

– Полагаем, что на фоне очередного повышения утильсбора в России номинальные цены на рынке в среднем прибавят 5–15% в ближайшие месяцы за счет перекладывания новых платежей и подстройки прайс-листов, а быстрее всего цены вырастут в сегменте параллельного импорта и кроссоверов класса C и D. Продажи новых авто мощностью больше 160 л.с. на первом этапе могут сократиться на 30–40% с последующим частичным восстановлением, что уже наблюдали после индексации 2024 года, когда сбор усилил давление на импорт и подтолкнул цены вверх.

Однако вторичный рынок авто получит дополнительный спрос, что способно поднять цены на 5–10%, а по мощным версиям до 10–15%. Бюджет при этом рассчитывает на рост сборов в 2025–2026 годах, даже на фоне слабого рынка. Для отечественных и локально собираемых брендов эффект будет мягче за счет господдержки, но ценовая инерция все равно сохранится, – резюмирует Владимир Чернов.

Однако отечественные автомобили окажутся в выигрыше. Ранее первый вице-премьер Россиит Денис Мантуров заявил, что увеличение размера утилизационного сбора практически не отражается на конечной цене российских автомобилей благодаря государственным субсидиям, поддерживающим местных производителей. «Что касается доступности отечественной автомобильной продукции, хочу отметить, что коррекция размеров утильсбора фактически не ведет к значительному повышению цен, потому что наши производители получают поддержку в виде промышленной субсидии», — объяснил Мантуров. Первый вице-премьер добавил, что правительство стремится поддерживать конкуренцию на рынке и не собирается закрывать доступ иностранным компаниям. Напротив, государство осознаёт важность здоровой конкуренции для развития российского автопрома.