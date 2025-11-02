Что будет с рублём в ноябре?

Рубль завершил октябрь мощным укреплением. Биржевой курс юаня вырос за месяц на 2%. На внебиржевом рынке доллар США упал в октябре тоже на 2%, а евро потерял 3,6%.

– Традиционно рубль укрепляется в течение третьей декады каждого месяца в налоговый период, но в начале каждого нового месяца очень часто дешевеет. Октябрь для рубля оказался одним из самых успешных месяцев года, – подчеркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Спрос на иностранную валюту был весьма умеренным, главным образом, на фоне низкого спроса на импорт и переход российских экспортёров на расчёты в рублях. Вполне возможно, что эти тенденции продолжат влиять на курс рубля в ноябре, поэтому сильного обвала рубля мы не ждём. Но влияния санкционных рисков на рубль мы не исключаем в течение всего ноября и далее.

В ноябре на валютные курсы не будут влиять итоги заседаний центральных банков по процентным ставкам, так как следующие заседания Банка России, ФРС США и ЕЦБ, заключительные в 2025 году, состоятся только в декабре. Данные по инфляции за октябрь и инфляционным ожиданиям за ноябрь, если окажутся оптимистичными, могут стать основой для укрепления рубля с середины месяца.

Саммит глав государств G20, который ориентировочно пройдёт в третьей декаде ноября в ЮАР и в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, может быть богат на важные политические заявления, и валютный рынок к ним обязательно прислушается. В ноябре очень волатильными могут быть цены на нефть из-за ожиданий профицита.

– Рубль на таком фоне может быть также весьма волатильным. Однако, по всей видимости, рубль может отреагировать на негативные новости снижением в краткосрочном периоде, а в среднесрочном аспекте – снова возобновить укрепление, главным образом, по причине низкого спроса на валюту. Мы ожидаем по курсу доллара в ноябре 79-85 руб., евро – 91-97 руб., юаня – 10,9-11,9 руб., – резюмирует Наталья Мильчакова.