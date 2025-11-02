Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Более 400 человек со всего мира приехали на Прибайкальский юридический форум в Иркутск
Все материалы сюжета

Два участка дороги на Ольхон и Малое море отремонтируют в Иркутской области

В Иркутской области отремонтируют два участка трассы Баяндай – Еланцы – Хужир на Байкале. Частично работы уже стартовали.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Уже начаты работы в самом начале дороги с 1-го по 8,4 км, это после поворота из села Баяндай. Там очистили полосу отвода, провели устройство земляного полотна, заменили пучинистые грунты. В следующем году уложат асфальтобетонное покрытие, так как сейчас проводить такие работы уже не позволяет погода», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Также заключен контракт на ремонт участка с 85-го по 93-й км автодороги в районе скульптуры, изображающей орла, который является символом этой территории.

В этом же году был приведен в порядок отрезок со 114-го по 119-й км: здесь заменили слабые грунты, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесли разметку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес