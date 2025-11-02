Снижение температуры ниже 30 градусов ожидается во второй декаде ноября в Приангарье

Ухудшение погоды и похолодание спрогнозировали синоптики на вторую декаду ноября в Иркутской области. Температура может упасть ниже –30 градусов.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Верещагина, в целом в ноябре среднесуточная температура будет близка к климатической норме. Во второй декаде возможно похолодание ночью до –20...–25 градусов, местами до –29...–34 градусов, днем до –12...–17 градусов, местами до –22...–27 градусов.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы. Небольшой, местами умеренный снег, в первой декаде и мокрый снег ожидается в большинстве дней месяца.