Пропавшего рыбака нашли в заводи реки в Иркутской области

На реке Тагул в Тайшетском округе Иркутской области спасли мужчину, который отправился на рыбалку 28 октября и пропал. Об инциденте в ГУ МЧС России по региону сообщила его супруга.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Женщина пояснила, что ее муж отправился рыбачить в район деревни Георгиевка, а потом перестал отвечать на телефонные звонки, отправив сообщение: «Замерзаю». К месту отправилась поисковая группа.

«В Георгиевке спасатели встретили второго рыбака. Он пояснил, что его друг внезапно ушел на аэролодке, оставив его на берегу. В течение шести часов обследовали акваторию реки, заходя в каждую заводь. На звонки мужчина не отвечал. Около семи утра от него пришло сообщение, что он видел нашу группу», – рассказал начальник Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы Антон Пуляров.

Спасатели еще раз прошли вдольберега и обнаружили рыбака в затоне в 15 километрах ниже по течению от Георгиевки. Он промок, пытался греться подручными средствами. Что любопытно, мотор аэролодки был исправен.

Внятно пояснить спасателям, почему не отвечал на звонки, мужчина не мог, потому что находился в состоянии опьянения. Его доставили в населенный пункт. В медицинской помощи рыбак не нуждался.

Информацию об инциденте спасатели передали в компетентные органы для принятия правового решения. Было установлено, что у мужчины отсутствует категория на управление судном особой конструкции. Он привлечен к административной ответственности.