Четверо ученых из Приангарья получат по полмиллиона рублей на проекты

Четверо молодых ученых из Иркутской области получат гранты в полмиллиона рублей на реализацию своих проектов. Они стали победителями федерального конкурса «УМНИК», организованного Фондом содействия инновациям.

Авторы разработок – представители Иркутского национального исследовательского технического университета и Иркутского государственного медицинского университета. Проекты готовились при поддержке Фонда стратегического и инновационного развития региона.

Что касается представителей ИрНИТУ, Владислав Жерихов разрабатывает системы мониторинга здоровья коров с применением искусственного интеллекта для раннего выявления мастита. Даниил Скворцов представил автоматизированную систему управления процессом флотации с применением методов компьютерного зрения, что актуально для добывающих предприятий страны. Аюр Бакшеев создает программное обеспечение для оперативного получения карт и разрезов кажущихся удельных электрических сопротивлений для технологии БПЛА методов электромагнитных зондирований.

Кристина Винокурова из ИГМУ победила с проектом приложения с системой поддержки принятия врачебных решений по выбору противовирусной терапии для лечения пациентов с хроническим гепатитом С.

Конкурс «УМНИК» является одним из ключевых инструментов поддержки молодых ученых в России. Он направлен на выявление и финансирование перспективных проектов, имеющих потенциал для коммерциализации. В 2025 году на конкурс поступило свыше 3300 заявок со всей страны, из которых экспертное жюри отобрало 500 победителей. От Приангарья направили более 50 заявок.