Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Более 400 человек со всего мира приехали на Прибайкальский юридический форум в Иркутск
Все материалы сюжета

Воспитательницу детсада в Иркутской области уличили в истязании детей

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области возбудили уголовное дело по факту истязания малышей в детском саду. В совершении преступления подозревают воспитателя.

Как отмечает СУ СКР по региону, к следователям обратилась жительница города Усолья-Сибирского с жалобой на действия работников детского сада и предоставила записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как воспитательница дошкольного учреждения периодически дергает детей за руки и толкает.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ведется расследование.

В настоящее время воспитатель уволена из детского сада. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка деятельности других работников и руководства учреждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес