Воспитательницу детсада в Иркутской области уличили в истязании детей

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области возбудили уголовное дело по факту истязания малышей в детском саду. В совершении преступления подозревают воспитателя.

Как отмечает СУ СКР по региону, к следователям обратилась жительница города Усолья-Сибирского с жалобой на действия работников детского сада и предоставила записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как воспитательница дошкольного учреждения периодически дергает детей за руки и толкает.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ведется расследование.

В настоящее время воспитатель уволена из детского сада. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка деятельности других работников и руководства учреждения.