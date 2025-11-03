Трамп отрицает планы отправить Tomahawk на Украину

Президент США Дональд Трамп однозначно подтвердил отсутствие намерений передавать ракеты Tomahawk Украине. Отвечая журналистам на борту самолета Air Force One, он прямо заявил: «Нет, на самом деле нет». Американская сторона продолжает рассматривать альтернативные варианты поддержки Киева, однако предоставление такого типа вооружений пока исключено, передаёт РБК.

Ранее Белый дом рассматривал предложение передать Украине эти ракеты, после консультаций с Министерством обороны, которое пришло к выводу, что такое решение не повлияет негативно на собственные запасы США. Этот план встретил серьезные возражения со стороны российского руководства. Президент России Владимир Путин предупредил о возможных серьезных последствиях в случае нанесения ударов такими боеприпасами по российским территориям, назвав подобные шаги попыткой эскалации конфликта.

Украина же выразила заинтересованность в получении дальнобойных боеприпасов, причем не только от Соединенных Штатов, но и от стран Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с несколькими государствами относительно получения ракет Tomahawk, подчеркнув, что подобное вооружение имеется не только у американцев.

Тем временем администрация Трампа подчеркивает, что обучение военнослужащих обращению с подобными ракетами требует значительного времени — от полугода до года. Таким образом, Вашингтон решил отложить вопрос о поставках Tomahawk в пользу менее сложных видов вооружения.