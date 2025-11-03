Трамп оправдал новые ядерные испытания действиями России и Китая

Президент США Дональд Трамп объяснил необходимость возобновления ядерных испытаний действиями других государств. По его мнению, такие испытания являются нормальным процессом для всех крупных держав, сообщает РБК.

«Другие страны проводят испытания, но молчат об этом. Мы должны поступать точно так же, ведь иначе невозможно проверить надежность нашего оружия», — пояснил Трамп в интервью CBS News.

По его словам, хотя США обладают наибольшим количеством ядерного оружия в мире, именно Америка остается единственной страной, которая не проводит регулярных тестов своей ядерной техники.

Трамп также указал на быстрое развитие китайских ядерных сил и выразил озабоченность тем, что Китай скоро догонит Россию по количеству боеголовок. Российские власти подписали договор о запрете ядерных испытаний в 1996 году, но позже отказались от него, аргументируя это отсутствием аналогичной инициативы со стороны Вашингтона.

Таким образом, заявление американского лидера стало реакцией на существующую ситуацию, при которой многие крупные державы продолжают наращивать ядерный потенциал.

Трамп заговорил о ядерных испытаниях после заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

28 октября Россия провела испытания подводного аппарата под названием «Посейдон» — суперторпеды с ядерной энергетической установкой. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Также было объявлено о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник».

И «Буревестник», и «Посейдон» предназначены, для того чтобы доставлять ядерные боезаряды. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что США начинают испытания в ответ на тесты других стран, подчеркнул: тестирование «Буревестника» «не является ядерным испытанием».