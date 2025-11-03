Президент США Дональд Трамп открыто высказался о ситуации вокруг украинского кризиса, заявив, что у него нет конкретного момента («последней капли»), который бы окончательно убедил его в неспособности Владимира Путина остановить боевые действия на Украине.

Говоря о сложившейся ситуации, Трамп заметил, что обе стороны находятся в состоянии борьбы, и иногда полезно позволить конфликту развиваться естественным путем, пока одна из сторон не проявит инициативу к прекращению боевых действий. Это мнение прозвучало в ходе пресс-конференции на борту самолета Air Force One, передаёт РБК.

Хотя Трамп часто критиковал российскую сторону, говоря о своём разочаровании, он признал сложность процесса прекращения конфликта. По его словам, он рассчитывал на быстрое завершение конфликта — «за неделю», но сделать это оказалось сложнее, несмотря на то, что хорошо ладит с российским коллегой. В то же время глава Белого дома уверен, что положить конец боевым действиям все-таки удастся. «В теории. Я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — отмечал он.

Ранее эксперты отмечали, что Трамп заинтересован в скорейшем перемирии при категорическом несогласии Европы и Украины с российским видением урегулирования конфликта. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что после Анкориджа Трамп понял, что, если добиваться окончательного мирного урегулирования на той основе, что была бы приемлема для России, это будет исключительно долгий процесс, который не поддержит Европа. Поэтому, полагая, что жесткий нажим на Россию ускорит достижение перемирия, Трамп решил поддержать новую волну санкций и военных действий против российских объектов энергетики.

Однако, по словам Суслова, Россия не готова к перемирию по текущей линии фронта, оно будет означать, что никакого окончательного урегулирования не будет и лишь усилятся первопричины конфликта. Украина в таком сценарии будет и далее получать масштабную военную помощь Запада и де-факто интегрироваться в орбиту НАТО, усиливая гонку вооружений и политические конфликты вокруг русского языка и Православной Церкви Московского Патриархата. Пока же Вашингтон предпочитает тактику принудительного прекращения огня без учёта долгосрочного мирного процесса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «искреннее желание» американского лидера разрешить конфликты, «вызывает только позитивные чувства», но отмечал, что «иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью», поскольку конфликт на Украине «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно».