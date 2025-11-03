Двухэтажный дом загорелся в Иркутске из-за поминальной свечи

Пожар произошел накануне в Иркутске на улице Академика Образцова. Пламя охватило двухэтажный деревянный дом.

На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже, пояснили в ГУ МЧС России по региону. Существовала угроза распространения пламени. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, в том числе трое детей. По лестничным маршам спасли восемь жителей дома.

Во время разведки обнаружили пострадавшую: на полу лежала пенсионерка. С термическими ожогами и отравлением продуктами горения ее передали врачам скорой помощи.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте работали 26 специалистов и семь единиц техники. Установлено, что причиной инцидента стала оставленная без присмотра поминальная свеча.