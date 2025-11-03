Новости

Массовое ДТП с фурами произошло в Иркутской области: есть погибшие

ДТП с участием грузовых машин произошло в Куйтунском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Есть пострадавшие и погибшие.

По данным региональной госавтоинспекции, на 1581-м километре федеральной трассы столкнулись четыре фуры. В результате аварии два водителя погибли, два получили различные травмы.

В настоящее время на данном участке перекрыто движение, объезд организован через деревню Листвянка Куйтунского района.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются.


Сибирское Информационное Агентство
