Телебашни засияют огнями в Иркутске и Братске в честь Дня народного единства

Архитектурно-художественную подсветку телебашен в Иркутске и Братске зажгут 4 ноября, в День народного единства. Запланировано световое шоу в период с 19:00 до 22:00 по местному времени.

На медиафасадах будет транслироваться динамический ролик с изображением памятника героям народного ополчения 1612 года – Минину и Пожарскому, появятся поздравительные надписи, флаг России, изображение салюта, а также красочные переливы, рассказали в минцифры региона.

В целом по России 4 ноября аналогичные мероприятия на телебашнях пойдут более чем в 40 городах, например, в Астрахани, Благовещенске, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи.


Сибирское Информационное Агентство
