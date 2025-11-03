Новости

Число погибших в ДТП с фурами в Приангарье выросло до трех

Массовая авария с фурами произошла в Куйтунском районе Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Ранее стало известно о двоих погибших. В настоящее время стало известно, что их число выросло до трех.

«В больнице скончался третий пострадавший. <...> Среди погибших и пострадавших – граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Трое мужчин получили травмы различной степени тяжести: один доставлен в Саянскую больницу, второй – в Куйтунскую, третий от госпитализации отказался, он получил ушибы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.


