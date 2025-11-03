Названа причина смертельной аварии с фурами в Иркутской области

Внеплановое заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Иркутской области. Повод – смертельная авария с фурами на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе, случившаяся сегодня.

«Предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу движения одного из большегрузов. Ситуация усугубилась сложными погодными условиями», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Пока движение на участке закрыто в обе стороны, транспорт направлен в объезд. Открыть трассу собираются ближе к ночи.

Во время инцидента погибли три человека, еще три пострадали. Состояние одного из них – гражданина Китая – оценивается, как тяжелое. Мужчину планируют перевести из Куйтунской районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу.