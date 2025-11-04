Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
РЖД предупреждает о падении объемов грузоперевозок до конца года
Оборот традиционного ретейла упал на 20% за два года из-за маркетплейсов
Виктор Захаров, "Сервико": «Во всём нужен баланс»
Все материалы сюжета

Прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым пройдет Иркутской области

В Иркутской области пройдет прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым. Мероприятие состоится на следующей неделе.

«На 12 ноября запланировал прямую линию с жителями Иркутской области. Она состоится на телеканале "Россия 24", начало в 18:30», – рассказал Игорь Кобзев.

Вопросы принимают через платформу обратной связи, а также под тематическим постом в teledgam-канале губернатора. Все обращения будут обработаны и проанализированы. Телефон для прямого общения опубликуют в день эфира.

В прошлом году прямая линия прошла 17 декабря: поступило 890 звонков. Разговор с жителями длился полтора часа. В социальных сетях до эфира было задано более 2 тысяч вопросов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес