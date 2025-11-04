Прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым пройдет Иркутской области

В Иркутской области пройдет прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым. Мероприятие состоится на следующей неделе.

«На 12 ноября запланировал прямую линию с жителями Иркутской области. Она состоится на телеканале "Россия 24", начало в 18:30», – рассказал Игорь Кобзев.

Вопросы принимают через платформу обратной связи, а также под тематическим постом в teledgam-канале губернатора. Все обращения будут обработаны и проанализированы. Телефон для прямого общения опубликуют в день эфира.

В прошлом году прямая линия прошла 17 декабря: поступило 890 звонков. Разговор с жителями длился полтора часа. В социальных сетях до эфира было задано более 2 тысяч вопросов.