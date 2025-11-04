Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
РЖД предупреждает о падении объемов грузоперевозок до конца года
Оборот традиционного ретейла упал на 20% за два года из-за маркетплейсов
Виктор Захаров, "Сервико": «Во всём нужен баланс»
Все материалы сюжета

Путину готовят вопросы с помощью искусственного интеллекта

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что сбор вопросов граждан для традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начнется за две недели до начала мероприятия. Согласно сообщению ТАСС, организаторы планируют задействовать искусственный интеллект для оперативного сбора и анализа общественных запросов.

Читайте также:

Альфа-Банк увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 1 миллиона рублей
28 октября 2025
Зафиксирован рекордный рост числа уязвимостей в AI-сервисах
20 октября 2025

В ходе прямой линии президент традиционно отвечает на обращения жителей России. Первый эфир состоялся в 2001 году, став впоследствии ежегодным мероприятием, за исключением отдельных годов: 2004, 2012, 2020 и 2022-го.

В 2025 году событие запланировано на конец декабря и будет совмещено с большой пресс-конференцией. Последний эфир, прошедший в декабре 2024 года, длился почти четыре с половиной часа.

За предыдущий период граждане направили более полумиллиона сообщений с различными вопросами, касающимися развития транспортной инфраструктуры, доступности жилья, состояния здравоохранения и социальной поддержки населения. По словам организаторов, процесс обработки писем был значительно ускорен благодаря применению технологий искусственного интеллекта, включая нейросеть GigaChat.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Искусственный интеллект, нейросети":
Все материалы сюжета (199)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес