Путину готовят вопросы с помощью искусственного интеллекта

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что сбор вопросов граждан для традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начнется за две недели до начала мероприятия. Согласно сообщению ТАСС, организаторы планируют задействовать искусственный интеллект для оперативного сбора и анализа общественных запросов.

В ходе прямой линии президент традиционно отвечает на обращения жителей России. Первый эфир состоялся в 2001 году, став впоследствии ежегодным мероприятием, за исключением отдельных годов: 2004, 2012, 2020 и 2022-го.

В 2025 году событие запланировано на конец декабря и будет совмещено с большой пресс-конференцией. Последний эфир, прошедший в декабре 2024 года, длился почти четыре с половиной часа.

За предыдущий период граждане направили более полумиллиона сообщений с различными вопросами, касающимися развития транспортной инфраструктуры, доступности жилья, состояния здравоохранения и социальной поддержки населения. По словам организаторов, процесс обработки писем был значительно ускорен благодаря применению технологий искусственного интеллекта, включая нейросеть GigaChat.