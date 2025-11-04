Китайские компании всех уровней начали сокращать закупки российской нефти вследствие введения санкций США, сообщает агентство Bloomberg. Отказ распространяется как на крупные государственные корпорации, такие как Sinopec и PetroChina, так и на мелкие частные фирмы («чайники»), передаёт РБК.

Решение было принято в связи с ограничениями, наложенными американскими властями в октябре текущего года на российские нефтегазовые компании и их дочерние структуры. В результате стоимость российской нефти сорта ESPO (Восточная Сибирь-Тихий океан) существенно снизилась сразу после вступления ограничений в силу.

Согласно источникам Bloomberg, помимо страха попасть под вторичные санкции, китайский рынок столкнулся с дополнительными проблемами. Например, компания Shandong Yulong Petrochemical оказалась внесенной в британские и европейские черные списки, что также повлияло на настроения игроков рынка.

Отмечается, что объем потерянных поставок российским компаниям составляет примерно 400 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно 45% российского экспорта нефти в Китай.

Тем не менее, ограничения ударили не только по российским экспортерам. Так, Shandong Yulong вынуждена была перейти на российское сырье после отказа западных поставщиков, поскольку альтернативных источников нефти у нее практически не осталось.

Кроме риска попадания под санкции, малые китайские переработчики сталкиваются с проблемой нехватки квот на импорт сырой нефти после недавних налоговых реформ. Эти изменения затруднили доступ частных предприятий к другим видам сырья, дополнительно снижая объемы закупок российской нефти.

Западные СМИ активно распространяют слухи о возможном отказе китайских нефтеперерабатывающих заводов от российской нефти под давлением санкций, заявляют депутаты Государственной Думы. Подобные утверждения являются лишь шумихой вокруг пустых заявлений. Так, заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул, что Китай самостоятельно выбирает себе торговых партнёров и выстраивает взаимовыгодные отношения независимо от давления извне. Россия продолжает оставаться важным поставщиком энергоресурсов для КНР, несмотря на попытки Запада создать негативные сценарии.

«Пока мы видим исключительно выгодные условия сотрудничества для обеих сторон. Ранее аналогичные сообщения звучали многократно, однако поставки продолжали расти. Потому я призываю относиться критически к подобным публикациям», — пояснил депутат в интервью изданию Lenta.ru.