Международный туристический форум пройдет в Иркутске в декабре

Международный туристический форум «Время отдыхать на Байкале» пройдет в Иркутске с 3 по 4 декабря. Мероприятие организуют на базе регионального Дома молодежи.

«За два дня работы форума эксперты индустрии гостеприимства, а также представители сообщества в рамках круглых столов, экспертных сессий и пленарных заседаний обсудят вопросы территориально-пространственного планирования, кадрового оснащения отрасли, законодательных изменений 2025 года и их влияния на индустрию», – рассказали в областном правительстве.

Форум также станет площадкой для обсуждения региональных особенностей ведения бизнеса и социальных инициатив в туризме. Встреча даст возможность представителям туристического сообщества Приангарья подвести итоги прошедшего сезона, сформулировать цели и задачи на следующий год.

В прошлом году за два дня мероприятия деловой программы посетили порядка 5 тысяч человек.