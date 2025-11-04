Почему банки блокируют карты даже при обычных переводах?

Сегодня банки все чаще прибегают к временному блокированию операций своих клиентов, включая обычные переводы между собственными счетами. Как объясняет аналитик сервиса Банки.ру Эряния Бочкина, такая практика связана с необходимостью борьбы с финансовыми нарушениями и ростом автоматизации проверок денежных потоков, передаёт Прайм.

Частые случаи остановки переводов возникают, если сумма крупная либо клиент совершает подобные операции регулярно. Особенное внимание уделяют необычной активности: частые перечисления на новые счета, дробление одной крупной суммы на множество небольших платежей, поступление средств от незнакомых отправителей, резкий вывод значительного объема накопленных средств или странные формулировки в назначении платежа. Когда возникает сомнение относительно законности сделки, банк останавливает её и запрашивает подтверждающие документы.

Эксперты советуют придерживаться ряда правил, чтобы снизить вероятность блокировки: не дробить большие суммы на много мелких переводов, не проводить сомнительные операции и ясно обозначать цель каждого перевода. Перед крупным переводом полезно предварительно известить банк о предстоящей сделке.

Приостановленная операция должна сопровождаться быстрым реагированием клиента: предоставление документов, подтверждающих законность средств, помогает быстро восстановить доступ к средствам.



Несоблюдение требований 115-ФЗ и сопутствующих нормативных актов грозит банкам серьезными штрафами, санкциями регуляторов и даже приостановкой определенных видов лицензий. Нарушения могут привести к административной и финансовой ответственности руководства учреждений, а в случае выявления причастности к схемам по отмыванию денег — сотрудники могут столкнуться с уголовной ответственностью. Эти обстоятельства вынуждают банки внедрять строгие механизмы контроля и проявлять повышенную осторожность при обработке клиентских операций, подчеркивает специалист.

Напомним, в августе ЦБ напомнил банкам о необходимости раскрывать клиентам причины блокировки карт и счетов. Теперь банки обязаны четко информировать клиентов, на основании каких конкретно законов и норм вводятся ограничения, и что необходимо сделать для их снятия.

«Банкам следует четко разграничивать требования Закона №161-ФЗ и Закона №115-ФЗ, избегая двойных ограничений без достаточных оснований», – сообщает ЦБ. Регулятор будет контролировать соблюдение этих рекомендаций, особенно в случаях необоснованной блокировки операций. Клиенты часто сталкиваются с непонятными ограничениями без разъяснений со стороны банков.