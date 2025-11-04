Россия и Китай перешли практически полностью на рубли и юани в расчетах

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что объем торговли между Россией и Китаем почти полностью переведен на расчеты в национальной валюте. По его данным, на долю рублей и юаней приходится 99,1% всех взаиморасчетов двух стран, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что показатель составляет около 99%.

Такое изменение стало результатом усилий обеих сторон по сокращению зависимости от иностранной валюты и укреплению позиций рубля и юаня в международной торговле.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что к октябрю текущего года только 18% российского экспорта оплачивается в американских долларах и евро. Оставшиеся расчеты распределяются следующим образом: около 40% проводятся в рублях, остальное — в национальных валютах дружественных государств. По мнению Дмитриева, такая тенденция обусловлена использованием западных валют как инструмента давления и санкций.

Стоит отметить, что и другие государства-члены БРИКС предпринимают аналогичные шаги по уменьшению роли доллара в экономике, несмотря на отсутствие масштабных санкций против них. Так, Китай начал внедрение цифрового юаня, который пока применяется внутри страны, и наращивает запасы золота в международных резервах. Индия, в свою очередь, в нынешнем году приняла решение вернуть большую часть своего золотого резерва домой, увеличив долю золота среди резервов и снизив зависимость от доллара и других ключевых мировых валют.