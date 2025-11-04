Глава иркутского логистического холдинга заявил о «грандиозных проблемах» в экономике

Потребление со стороны жителей падает – такую тенденцию заметили в России на фоне стремительного повышения цен и менее активного роста заработных плат. В экономике «грандиозные проблемы» в экономике, которые влияют не только на население, но и бизнес, считает основатель иркутского холдинга «Сервико» Виктор Захаров, о чем он рассказал в интервью SIA.RU.

По его словам, грузоперевозки – отличный индикатор того, что происходит в экономике. Судя по тому, что обороты падают, а компании распродают машины и уходят с рынка, проблем накопилось немало.

«У нас направление грузоперевозок просело по оборотам процентов на 30. <...> Но есть, кстати, и плюс. Теперь нет никаких проблем с водителями. Очень много банкротств среди транспортных компаний – кадры высвобождаются, выходят на рынок», – отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что, несмотря на то, что официальных банкротств немногим больше, чем прежде, многие предприятия находятся на той стадии, когда физически не зарабатывают деньги и, соответственно, не оплачивают кредиты и налоги.

«И нельзя сказать, что эти компании сами виноваты, потому что не рассчитали свои силы. В стабильные времена это был бы правильный, нормальный бизнес. Росло потребление – росли перевозки. А сейчас в экономике грандиозные проблемы. В любой отрасли. А сейчас в экономике грандиозные проблемы. В любой отрасли. Просто транспортная – это действительно лакмусовая бумажка», – резюмировал спикер.

Ранее о падении покупательского спроса заявлял уполномоченный по правам предпринимателей Иркутской области Андрей Лабыгин. Он подчеркивал, что бизнес уже сегодня испытывает серьезные трудности и значительную неналоговую нагрузку: расходы на маркировку товаров, высокие процентные ставки по кредитам и другим финансовым продуктам, повышение тарифов на коммунальные и транспортные услуги, удорожание сырья и комплектующих, рост заработной платы. Говоря о планируемом повышении налогов, он предупреждает, что в итоге мы можем получить не увеличение налоговых поступлений, а сокращение количества реально действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), снижение уровня занятости, расширение теневого сектора экономики, – предостерегает уполномоченный по правам предпринимателей.