Дефицит складов в Иркутской области оценили в 250 тысяч квадратных метров

В ряде регионов России наблюдается нехватка складских помещений. В частности, эта проблема затронула Иркутскую область. В какую цифру оценивается дефицит, SIA.RU рассказал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Конкретно в нашем регионе <...> как был дефицит складов, так и остается. <...> В Иркутской области давным-давно уже не строилось ничего современного. В большинстве своем мы "перерабатываем" те складские площади, которые были построены еще в Советском Союзе. Они давно устарели – морально, физически, технологически. Не соответствуют требованиям и нормам современного хранения и логистической работы», – отметил спикер.

Для решения проблемы холдинг планирует к 2028 году построить новые складские помещения в Приангарье. Для этих целей выделено 8 га земли в Ленинском округе Иркутска. Распределительный центр будет включать более 50 тысяч паллетомест. Сейчас проект находится на стадии экологических экспертиз. Объем инвестиций составит порядка 2-2,5 млрд рублей.

«Дефицит складов в регионе я оцениваю в 250 тысяч кв. метров. Наши 35 тысяч кв. метров – это, конечно, здорово. Но надо строить еще – и строить современное», – резюмировал собеседник агентства.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев ранее анонсировал строительство большого логистического центра в Иркутске к 2028 году. Проект получил статус крупного инвестпроекта, став наглядным примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса в развитии региона, отметил губернатор в своем Telegram-канале. Разработкой бизнес-плана занимались специалисты Корпорации развития Иркутской области совместно с региональными властями. Присвоение инвестиционным советом проекта статуса крупномасштабного существенно сократило сроки его реализации и повысило экономическую привлекательность.