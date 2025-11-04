За настройку навигатора в пути грозит штраф

Пользоваться навигатором во время движения автомобиля запрещено правилами дорожного движения, заявила юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что любые действия водителя с мобильным устройством, включая настройку маршрута, просмотр карт, написание сообщений или чтение писем, нарушают ПДД и грозят штрафом. Использование мобильного устройства разрешено только в моменты полной остановки транспортного средства, например, на красном сигнале светофора или в заторах, отметила Бачурина.

За подобное правонарушение водителю полагается штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Таким образом, настройка навигационного приложения или совершение любых манипуляций с телефоном во время управления автомобилем является серьезным нарушением и карается соответствующим наказанием.