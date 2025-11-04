Мемориал защитникам Отечества открыли в Иркутске на площади Декабристов

В Иркутске на площади Декабристов открыли мемориальный комплекс «Аллея Памяти». Он посвящен всем защитникам Отечества.

Скриншот из видео пресс-службы правительства Иркутской области

«Это место – больше, чем просто благоустроенная территория. Это символ. Символ нашей общей памяти, уважения к подвигу солдата и единства, без которого сегодня невозможно победить. Когда сегодня некоторые народы забывают историю и разрушают наши общие памятники, мы, россияне, помним нашу историю, гордимся ей, чтим и уважаем. В этом наша сила. Сила в единстве и памяти поколений», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Пространство благоустроили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На преобразование территории направили 80,4 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Подрядчик восстановил памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, установил две гранитные стелы с четырьмя бронзовыми барельефами, посвященными военным конфликтам, скульптурную композицию «Дед, отец, сын», олицетворяющую связь поколений защитников Отечества.

Также обустроены новое покрытие, пешеходные дорожки, освещение, скамейки, урны, клумбы и качели.