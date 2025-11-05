«Экономика России пятится назад» — Абел Аганбегян рассказал, что сможет стать новым мотором

22 октября 2025 года на заседании Столыпинского клуба академик РАН Абел Аганбегян представил доклад о проблемах российской экономики и мерах по их решению. Полный текст мнения опубликован институтом имени Столыпина.

Насколько велика разница в темпах роста России и мира?

Автор подчеркивает, что современная Россия существует с 1991 года. Согласно данным Росстата, за прошедшие 35 лет ВВП России вырос лишь на 33%, тогда как ВВП государств ЕС увеличился примерно в 1,5 раза, США показали рост в 2 раза, бывшие социалистические страны увеличили показатель в среднем в 2,5 раза, а многие развивающиеся страны выросли ещё значительнее — от 3 до 5 раз. Примечательно, что Индия за этот же временной промежуток увеличила свой ВВП почти в 9 раз, а Китай — в целых 13 раз.



– В международных рейтингах Россия «пятится назад». За это время на действительно тяжелые периоды – годы пандемии, спецоперации – пришлось всего несколько лет. Предыдущие годы были вполне нормальные, если не считать период после распада СССР, но организовать социально-экономический рост страны в целом за столь длительный период мы не смогли, – делает вывод академик.

Почему экономика России тормозит?

По мнению Абела Абганяна, вывод, вероятно, спорный, но Россия создала социально-экономическую систему без мотора, без двигателя, с недоразвитым рынком, не имеющим эффективного рынка капитала и конкурентной среды – главных двигателей рыночной экономики.

– При этом Россия отказалась от стратегического пятилетнего планирования – дополнительного локомотива, который не только двигал вверх социалистические страны, но и использовался 30 рыночными странами в периоды их ускорения. Поэтому жизненно важно перейти к социально-экономическому росту. И не просто к росту, а к устойчивому на основе научно-технологического инновационного развития, – считает учёный.

Какие два шага надо сделать для возрождения экономики России?

Для создания условий значимого научно-технологического и социально-экономического роста нашу систему нужно коренным образом реформировать. Вряд ли это можно сделать сразу с наскока, поэтому процесс разбит на два последовательных этапа, – подчеркивает Абел Аганбегян.

Первый этап: Экстраординарные меры продолжительностью около 5 лет, включающие форсированное инвестирование в инфраструктуру и повышение качества человеческого капитала. Основная цель — повысить годовой экономический рост до 3-4%, что создаст основу для дальнейшего преобразования.

– Мы живём в индустриальной стране, где промышленность – главный производитель валового продукта, – поясняет академик. – У нас это около 30% ВВП. В США промышленность составляет 18% ВВП, а главный производитель валового продукта в Америке – это сфера экономики знаний. На НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранения приходится 40% ВВП – вдвое больше, чем производит промышленность. В России на эти пять сфер экономики знаний приходится 14% ВВП, что, напротив, вдвое меньше доли промышленности. В Европе доля промышленности в разных странах составляет 20-25% ВВП, доля экономики знаний – 30-35%. Именно из-за того, что мы – индустриальная страна, наши источники роста и источники роста развитых постиндустриальных стран коренным образом отличаются. Поэтому преобладающий источник роста у нас, как и в Китае и других развивающихся индустриальных стран – инвестиции в основной капитал, роль которых, грубо говоря, вдвое важнее, чем вложения в экономику знаний.

Второй этап: После 2030 года начнется второй этап — выход на стабильно высокие темпы роста (около 4-6% ежегодно). Одновременно произойдет масштабное обновление производства, снижение роли низкотехнологичных секторов и увеличение доли наукоемких продуктов в структуре ВВП.

– В России доля добывающих отраслей и сельского хозяйства в 3-3,5 раза выше, чем в среднем в развитых странах. А доля конечной продукции – одна из самых низких в мире в составе ВВП. Это позволит к 2036 г. России в основном достичь среднего экономического и социального уровня стран ЕС. Доля высокотехнологических товаров и услуг в составе ВВП России очень низкая: в мире из всего объема производства высокотехнологических товаров и услуг на Россию приходится только 1,3%. При этом наша страна производит ВВП в размере чуть меньше 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, то есть 5,5% мирового. А доля высокотехнологичных продуктов у нас всего 1,3%. В мировой торговле высокотехнологичными товарами доля России еще меньше – 0,3%. Доля США в мировом объёме производства высокотехнологичных товаров составляет 25% и 39% – в мировой торговле. Китай имеет 21% в торговле и 18% в производстве, занимает вторую позицию в мире. Поэтому развитым странам не нужно производить больше традиционной продукции. Они давно сокращают производство угля, продукции чёрной металлургии, многих отраслей машиностроения. Они производят столько мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов, сколько им необходимо, больше – смысла нет, – считает Абел Аганбегян.

Почему критически важно увеличить долю инвестиций?

Достичь устойчивого роста в 3-4% в год при инновационном развитии – очень трудно.

– И никакими мелкими шагами это не сделать. Например, увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал в среднем до 6% в год российской экономике мало что даст. Чтобы совершить столь длительный рывок вверх на основе научно-технологического прогресса им потребовалось в 1,5-2 раза поднять долю инвестиций в основной капитал в ВВП и резко нарастить сферу экономики знаний – основную часть человеческого капитала.

При этом технологический уровень нашей экономики крайне низкий. По сравнению с другими странами наша доля в мировом топливо-энергетическом производстве – 10%, во внешней торговле – 12% и это в лучшие годы. А вот доля машиностроения по сравнению с советским временем в России уменьшилась.

– Мы отстаем по показателям эффективности: в 3-4 раза уступаем ведущим странам по производительности труда, в 1,5-2 раза – по затратам сырья и материалов на единицу конечной продукции, в 2 раза отстаем по энергоёмкости/топливоёмкости, а также по эффективности использования капвложений. КПД российских электростанций – всего 34%, поскольку мы не перешли на парогазовые циклы, где КПД доходит до 65%, – отмечает эксперт.

Он добавляет, три азиатские страны – Япония, Южная Корея и Китай – сделали колоссальный рывок в экономическом развитии благодаря тому, что они повысили долю инвестиций в ВВП: Япония – с 19% до 36%, Южная Корея – с 11% до 37%, а Китай – с 29% до 46%.

– Нам нужен форсированный рост инвестиций в основной капитал и вложений в экономику знаний с ежегодным приростом 10-15%. Напомним, что за 35 лет новой России уровень и доля инвестиций и экономики знаний в составе ВВП значительно сократилась. При форсированном росте доля инвестиций так же, как и доля экономики знаний в ВВП, возрастёт до 25-30%. После этого в последующие годы эти темпы роста можно снизить до 8-10% в технологического год, что позволит к 2036 г. довести доли до 35% и, тем самым, обеспечить ускорение технологического и социально-экономического роста, – резюмирует эксперт.

Зачем вкладывать деньги в модернизацию заводов и дорог?

Есть четыре направления, куда необходимо направлять государственные средства для поддержки экономического роста, по мнению Абела Аганбегяна:

1. Массовое переоснащение важнейших промышленных предприятий, продукция которых востребована. Средства должны выделяться под низкие процентные ставки (5%), поскольку срок окупаемости капиталовложений достигает 5-7 лет. Особенно важны машиностроительные заводы, производящие оборудование для технического обновления.

2. Развитие инновационных производств. Необходимо построить современные мощности для выпуска инновационных продуктов, что займёт около 10-12 лет. Для финансирования проектов предлагается привлекать займы под ставку 3% годовых. Ключевое направление — авиация, биотехнология, фармацевтика, электроника и компьютерная техника.

3. Строительство инфраструктуры. Следует перенять опыт западных стран и Китая, предоставляя льготные долгосрочные кредиты (20-25 лет под 1-2%). Основное внимание уделяется строительству автомобильных магистралей, аэропортов, портов и логистических центров.

4. Увеличение объемов жилищного строительства. Например, в Китае возводилось до 2,3 млрд квадратных метров жилья в год. Сегодняшняя норма строительства в России недостаточна, поэтому объем ввода нового жилья нужно существенно увеличивать. Этот шаг приведет к увеличению смежных отраслей, обеспечив дополнительный рост ВВП на 1,5%-2%.

Как правильно тратить бюджетные деньги на экономику?

10 триллионов рублей в российском государстве найти можно. Главный источник этих средств — значительное увеличение объёма инвестиционного кредитования в течение ближайших 5 лет, считает Абел Аганбегян.

Даже при таком увеличении банковская доля кредитов в ВВП всё равно останется ниже аналогичных показателей большинства развитых и развивающихся стран, где кредитные ресурсы достигают 30-40% ВВП.

– Для эффективного использования этих кредитов необходима низкая процентная ставка. При более высокой ставке придётся доплачивать банкам за счёт бюджетных средств. В бюджете РФ 6 триллионов рублей идет на национальную экономику. 90% этих средств – это окупаемые проекты национальной экономики.

Но деньги на такие проекты даются, как правило, безвозвратно, подчеркивает эксперт.

– Надо делать по-другому: дать кредит (частично можно беспроцентный), но при условии возврата этих денег. Да, все будут сопротивляться. Но и отношение к таким деньгам совсем другое. Вы должны не только реализовать проект, но и обеспечить его эффективность.

Почему высокий экономический рост снижает инфляцию?

Денежная масса в России находится на одном из самых низких уровней в мире относительно ВВП — всего 50%. Для сравнения, в Японии монетизация достигает 291%, в Китае — 234%, в Великобритании — 130%, в Бразилии — 121%. Недостаточность денежной массы связана с низким уровнем «длинных денег» и ограниченностью инвестиционных кредитов, которые составляют всего 8% от общего объема финансовых ресурсов.

Помимо этого, наблюдается постоянный отток капитала из России. Только с 2008 года из страны ушло более 1,3 трлн долларов, причем в 2022 году был зафиксирован исторический максимум — 243 млрд долларов.

Эксперт объяснил взаимосвязь между инфляцией и ростом экономики.

– Инфляция возникает, когда спрос превышает предложение. А предусматриваемый экономический рост обеспечивает опережающее увеличение предложений товаров и услуг. Это видно на примере многих развитых стран: когда эти страны начали экономический рост, у них снизилась инфляция и ключевая ставка. Если нам не удастся ускорить социально-экономический рост, инфляция и ключевая ставка останутся высокими и будут препятствовать нашему развитию, – делает вывод Абел Аганбегян.