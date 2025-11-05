Новости

Дальневосточный банк попал в ТОП предложений по ИТ-ипотеке

ИТ-ипотека Дальневосточного банка вошла в число лучших предложений российских банков в октябре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Рейтинг, представленный сервисом, опирается на анализ ИТ-ипотеки всех банков – участников госпрограммы. В расчет приняты дисконт к базовой ставке, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, размер первоначального взноса, сумма и срок кредитования, преимущества для зарплатных клиентов и другие критерии.

Ипотека для IT-специалистов Дальневосточного банка позволяет приобрести жилье по льготной ставке сотрудникам компаний в сфере информационных технологий.

Рассчитать условия этой и других ипотечных программ и подать заявку можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Подробности – по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwV3m4M

