Дальневосточный банк попал в ТОП предложений по ИТ-ипотеке

ИТ-ипотека Дальневосточного банка вошла в число лучших предложений российских банков в октябре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Рейтинг, представленный сервисом, опирается на анализ ИТ-ипотеки всех банков – участников госпрограммы. В расчет приняты дисконт к базовой ставке, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, размер первоначального взноса, сумма и срок кредитования, преимущества для зарплатных клиентов и другие критерии.

Ипотека для IT-специалистов Дальневосточного банка позволяет приобрести жилье по льготной ставке сотрудникам компаний в сфере информационных технологий.

Рассчитать условия этой и других ипотечных программ и подать заявку можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Подробности – по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).