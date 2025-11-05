Новости

Дальневосточный банк снижает ставку по кредиту наличными

С 1 ноября 2025 года Дальневосточный банк снижает ставку по кредиту наличными. Это станет отличным подарком клиентам в честь предстоящего 35-летия банка.

– Кредит наличными со сниженной ставкой позволит закрыть любые финансовые потребности. Например, купить подарки близким, отправиться в новогоднее путешествие и многое другое. А с опцией «Назначь свою ставку» кредит можно сделать еще доступнее, снизив ставку на 6, 8 или 10 процентных пунктов, – говорится в сообщении банка.

Рассчитать условия и подать заявку на кредит можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Подробности – по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwnqGxZ

