Путин утвердил состав делегации для участия в саммите G20: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: РФ перестала отправлять США карты с реальной линией фронта на Украине, Путин утвердил состав делегации для участия в саммите G20, в России появится два новых праздника, а в Иркутской области пройдет прямая линия с губернатором. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

США остались без карт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва перестала направлять Вашингтону карты с обозначениями актуальной линии фронта на Украине. «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – сказал он.

Делегация на G20

Глава РФ Владимир Путин утвердил состав делегации Российской Федерации для участия в саммите G20. Ее главой назначен замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Также в состав вошли замминистра финансов РФ Иван Чебесков, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин и другие. Команда отправится в город Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где будет находиться в период с 20 по 24 ноября 2025 года.

Новые праздники

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня языков Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября, в целях сохранения и поддержки языков народов РФ. Также подписан указ об учреждении Дня коренных малочисленных народов России: он будет праздноваться 30 апреля для сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры народов.

Дефицит складов

В ряде регионов России наблюдается нехватка складских помещений. В частности, эта проблема затронула Иркутскую область. Здесь дефицит оценивается в 250 тысяч кв. метров. «В Иркутской области давным-давно уже не строилось ничего современного. В большинстве своем мы "перерабатываем" те складские площади, которые были построены еще в Советском Союзе. Они давно устарели – морально, физически, технологически. Не соответствуют требованиям и нормам современного хранения и логистической работы», – прокомментировал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

Прямая линия

В Иркутской области пройдет прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым. Мероприятие состоится 12 ноября в 18:30 на телеканале «Россия 24». Вопросы принимают через платформу обратной связи, а также под тематическим постом в teledgam-канале губернатора. Все обращения будут обработаны и проанализированы. Телефон для прямого общения опубликуют в день эфира.