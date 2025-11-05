Новости

Путин раскрыл уникальные возможности «Буревестника»

Владимир Путин подчеркнул выдающиеся характеристики межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», заявив, что она значительно превосходит любые существующие ракетные системы мира по дальности полета. Глава государства назвал высокую точность попадания ракеты в цель ключевым преимуществом оружия, подчеркнув, что «Буревестник» уверенно поражает объекты именно тогда, когда запланировано расчетами, передаёт РБК.

Разработанная с начала века, эта уникальная система активно тестируется с 2016—2017 годов. Недавно успешные испытания подтвердили её эффективность. Во время запуска, состоявшегося 21 октября, поблизости присутствовал иностранный разведывательный корабль НАТО, внимательно наблюдавший за ходом испытаний. Это стало наглядным свидетельством интереса западных стран к новому российскому оружию.

Кроме того, президент уточнил, что зона покрытия ракеты неограниченна, а непредсказуемая траектория позволяет избежать обнаружения любыми существующими и будущими средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

Пресс-секретарь Дмитрия Пескова также подтвердил уникальность «Буревестника», охарактеризовав его как абсолютный прорыв в оборонной промышленности и высоких технологиях.


