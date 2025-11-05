Большинство мобильных операторов повысит тарифы на 5–10% в 2026 году

В наступающем 2026 году большинство российских телекоммуникационных компаний планирует повысить стоимость своих услуг. Согласно опросу Telecom Daily, проведенному среди примерно 70 руководителей крупных федеральных операторов связи, рост тарифов ожидается практически повсеместно. Ожидается, что около половины операторов поднимут цены на уровне от 5 до 10%. Однако некоторые компании рассматривают возможность увеличения тарифа более чем на 10%, сообщает газета "Ведомости".

Особенно заметным подорожание будет для абонентов комплексных пакетов услуг («смарт-пакетов»), включающих мобильный телефон, домашний интернет и телевидение. Кроме того, значительный рост тарифов возможен для корпоративных клиентов, использующих защищённые каналы связи и облачные сервисы. Наиболее вероятно увеличение цен на мобильную связь, облачные решения и высокоскоростной интернет.

Однако, по мнению главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, даже несмотря на возможное временное ускорение инфляции вследствие одноразовых факторов, общий тренд остаётся направлен на постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году. Банк России скорректировал свой прогноз, согласно которому в 2026 году темпы инфляции снизятся, хотя теперь ожидаемый диапазон составляет 4–5%, в отличие от первоначального ожидания удержания инфляции ниже 4% уже в следующем году. Напомним, с начала 2026 года в России планируется повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, что потенциально способно увеличить инфляцию примерно на 0,8 процентного пункта. Тем не менее, эксперты Центробанка уверены, что такое воздействие будет кратковременным.